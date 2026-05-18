permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes
permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
le jardin solidaire est mis à dispostion par la ville de nantes dans le cadre du projet des paysages nourriciers; la permanence est animée par l’association Bio-T-Full. les grosses plantations de légumes et de fruits ont lieu début mai; un panier hebdomadaire de récoltes est destiné au paniers solidaires distribués par le centre socio-culturel de beaulieu ; des activités ont aussi lieu tout au long de l’année (cuisine, visites,évènements…)
Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44200
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