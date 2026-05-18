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permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes

permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes

permanence jardinage potager paysage nourricier Prairie d’amont Cours de la Prairie d’Amont Nantes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Cours de la Prairie d’Amont

Adresse : Cours de la Prairie d’Amont, 44200 Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 16:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

le jardin solidaire est mis à dispostion par la ville de nantes dans le cadre du projet des paysages nourriciers; la permanence est animée par l’association Bio-T-Full. les grosses plantations de légumes et de fruits ont lieu début mai; un panier hebdomadaire de récoltes est destiné au paniers solidaires distribués par le centre socio-culturel de beaulieu ; des activités ont aussi lieu tout au long de l’année (cuisine, visites,évènements…)

Cours de la Prairie d’Amont Nantes 44200


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