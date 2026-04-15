CONCERT PARTICIPATIF « CRÉATION PARTAGÉE – CHORALE ÉPHÉMÈRE », Médiathèque Luce Courville, Nantes
CONCERT PARTICIPATIF « CRÉATION PARTAGÉE – CHORALE ÉPHÉMÈRE », Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 20 mai 2026.
CONCERT PARTICIPATIF « CRÉATION PARTAGÉE – CHORALE ÉPHÉMÈRE » Mercredi 20 mai, 18h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00
L’association Rouges Collines, pépinière d’artistes professionnels animés par une discipline commune, la musique gospel, soul et blues, vous invite à rejoindre leur chorale éphémère le temps d’un moment chaleureux et inspirant !
Avec Thomas Doucet (chant/chef de chœur), Adèle Camara (chant) et Damien Joëts (piano)
Médiathèque Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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