Fête du jardin, Parc urbain de La Boissière, Nantes

Fête du jardin Mercredi 20 mai, 10h30 Parc urbain de La Boissière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T10:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T10:30:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Tous les ans, le centre socioculturel des renards vous propose des animations pour sensibiliser à la transition écologique, sociale et solidaire. C’est aussi le moment de lancer la saison au jardin et de célébrer le réveil de la nature.

Parc urbain de La Boissière Rue André Chénier, 44300 Nantes Nantes 44323 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Nature, musique, animations et bonne humeur au rendez-vous ! Venez butiner à la fête au jardin ! fête jardin