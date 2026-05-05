Molow – Ralentir & faire ensemble, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes

Molow – Ralentir & faire ensemble 20 – 24 mai Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Dans un monde où tout va toujours plus vite et où l’attention devient une ressource rare, Molow propose une autre temporalité.

Inspiré par l’image de l’escargot qui avance lentement mais sûrement, le festival invite à ralentir pour mieux observer, comprendre et partager.

Pendant cinq jours, du 20 au 24 mai 2026, musique, arts numériques, mode et alimentation se croisent pour imaginer d’autres manières de créer, de produire et de vivre ensemble. Entre contemplation, expérimentation et moments collectifs, Molow devient un espace pour réfléchir, tester et explorer des chemins plus soutenables.

Un temps pour ralentir, faire ensemble et ouvrir des horizons nouveaux.

Causeries paysannes, marché paysan, grand banquet… auront lieu les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026 dans le cadre de ce temps fort inspirant.

Programmation complète sur https://les-bouillonnantes.com/2026/04/22/molow-ralentir-faire-ensemble/

Les Nefs des Machines de l’Île 4 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://stereolux.org/agenda/molow »}] [{« link »: « https://les-bouillonnantes.com/2026/04/22/molow-ralentir-faire-ensemble/ »}]

Pour la 2e édition de MOLOW, Stereolux s’est notamment associé aux Bouillonnantes pour interroger le « slow » et le « low » en matière d’alimentation.

Molow 2026