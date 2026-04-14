Festival Molow : Défilé Chardon Savard + DJ set Hanaka + projection Génération Slow Fashion – Organisé par Stereolux, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Festival Molow : Défilé Chardon Savard + DJ set Hanaka + projection Génération Slow Fashion – Organisé par Stereolux Mercredi 20 mai, 19h00 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:00:00+02:00

Pour la deuxième édition du festival Molow, Stereolux poursuit sa quête du ralentissement : défilé slow fashion des étudiant·es de l’école de mode Chardon Savard, DJ set de la Nantaise Hanaka et projection en continu du documentaire Génération Slow Fashion.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Pour la deuxième édition du festival Molow, Stereolux poursuit sa quête du ralentissement. techno trance