Festival Molow : Défilé Chardon Savard + DJ set Hanaka + projection Génération Slow Fashion – Organisé par Stereolux, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes
Festival Molow : Défilé Chardon Savard + DJ set Hanaka + projection Génération Slow Fashion – Organisé par Stereolux, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes mercredi 20 mai 2026.
Festival Molow : Défilé Chardon Savard + DJ set Hanaka + projection Génération Slow Fashion – Organisé par Stereolux Mercredi 20 mai, 19h00 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:00:00+02:00
Pour la deuxième édition du festival Molow, Stereolux poursuit sa quête du ralentissement : défilé slow fashion des étudiant·es de l’école de mode Chardon Savard, DJ set de la Nantaise Hanaka et projection en continu du documentaire Génération Slow Fashion.
La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Pour la deuxième édition du festival Molow, Stereolux poursuit sa quête du ralentissement. techno trance
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