Malville, ma petite librairie, Restaurant-club intergénérationnel de Malville, Nantes

Malville, ma petite librairie Mardi 5 mai, 14h00 Restaurant-club intergénérationnel de Malville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Avec la participation de l’Orpan

Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.

Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Restaurant-club intergénérationnel de Malville 31 rue de Malville Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Avec la participation de l’Orpan. Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues…