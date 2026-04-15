Malville, ma petite librairie, Restaurant-club intergénérationnel de Malville, Nantes
Malville, ma petite librairie, Restaurant-club intergénérationnel de Malville, Nantes mardi 5 mai 2026.
Malville, ma petite librairie Mardi 5 mai, 14h00 Restaurant-club intergénérationnel de Malville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Avec la participation de l’Orpan
Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.
Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville
Restaurant-club intergénérationnel de Malville 31 rue de Malville Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Avec la participation de l’Orpan. Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues…
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