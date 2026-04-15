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Atelier de poésie en toutes langues, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Atelier de poésie en toutes langues, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Atelier de poésie en toutes langues, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes mardi 5 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Atelier de poésie en toutes langues Mardi 5 mai, 14h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:30:00+02:00

La médiathèque Lisa Bresner accueille la poétesse et comédienne Émilie Bruguière pour des ateliers d’écriture autour de la thématique de la traversée pour le public allophone. Des temps de rencontre riches et conviviaux qui allient poésie et lecture à voix haute dans la langue natale des participants.
Restitution le 9 mai à 16h à la médiathèque.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
La médiathèque accueille la poétesse et comédienne Émilie Bruguière pour des ateliers d’écriture autour de la thématique de la traversée pour le public allophone.

Ouvre-Boîte Production

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