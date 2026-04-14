« Jane Austen au XXIe siècle : de la canonisation de l’œuvre au culte de la romancière » – Conférence par Marie-Laure MASSEI CHAMALOU, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes

« Jane Austen au XXIe siècle : de la canonisation de l’œuvre au culte de la romancière » – Conférence par Marie-Laure MASSEI CHAMALOU Mardi 5 mai, 14h30 Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie Loire-Atlantique

Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Alors que la vie de Jane Austen (1775-1817) fut « calme, sans histoires ni événements particulièrement troublants », comment peut-on expliquer l’enthousiasme persistant suscité par son œuvre romanesque – pourtant peu abondante – tant dans les cercles académiques et médiatiques qu’auprès du grand public ?

Tandis que ses six romans achevés semblent se limiter au monde désuet et aux manières parfois compassées de la gentry anglaise, comment sont-ils passés à la postérité pour faire d’Austen une romancière canonique de la littérature britannique ? C’est aux grandes étapes de la réception de l’œuvre austenienne en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France que nous nous intéresserons pour comprendre comment s’est constitué ce processus de canonisation, au détour duquel seront évoqués, entre autres figures de la scène littéraire ou politique, le Prince Régent, Walter Scott, Lord Macaulay, George Henry Lewis, Leslie Stephen, George Saintsbury, Rudyard Kipling, Henry James, Virginia Woolf et Winston Churchill.

Agrégée de littérature anglaise, Marie-Laure MASSEI CHAMALOU est maître de conférences en études anglophones à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Centre d’Histoire du XIXe Siècle.

Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie 9 rue Bias 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « univ-perm@univ-nantes.fr »}]

Conférence de l’Université permanente conférence écrivaine