WORKSHOP — Écouter, jouer, improviser autrement Les Ateliers de Bitche Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 14:00 – 17:00

Gratuit : non 30€ (Adhésion Apo 10€ Ateliers)10€ (Adhérents)https://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/workshop-ecouter-jouer-improviser-autrement-avec-seijiro-murayama Tous publics

Chaque participant·e vient avec ses percussions, sa batterie, ses baguettes et/ou ses accessoires.Dans le cadre des résidences Rhythmajik, Apo33 invite Seijiro Murayama pour un workshop autour de l’écoute, du geste et du jeu individuel et collectif.Cet atelier s’adresse aux personnes qui pratiquent la batterie ou les percussions, quel que soit leur niveau : kit complet, caisse claire, toms, cymbales, percussions à main, objets sonores ou instruments bricolés.Il ne s’agit pas d’apprendre des patterns ou une technique précise, mais de déplacer l’attention : que fait-on lorsqu’on frappe une peau, une cymbale, un objet ? Qu’est-ce qu’on écoute ? Comment un geste devient-il une forme sonore ?Présentation au public le soir même

Les Ateliers de Bitche Nantes 44000

0632691782 http://apo33.org



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