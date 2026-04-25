Rumba, Mémoire et Résilience Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte, l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré. Tout public, Adulte, Senior

Conférence histoirePar Henri Ossebi, sociologue, spécialiste de la rumba et homme politique congolais, ambassadeur de la république du Congo à l’Unesco depuis mai 2017. Retour sur la fabuleuse trajectoire de la rumba, née sur les rives du fleuve Congo, déportée vers les Amériques dans le tumulte de l’esclavage, avant de revenir sur la terre mère, enrichie de rythmes et d’expériences nouvelles. De cette traversée douloureuse est née une musique de résistance, un souffle de vie devenu l’un des plus puissants symboles de résilience et de création d’identités. En partenariat avec l’association nantaise Perspective Congo-Brazza et l’association Les Anneaux de la Mémoire.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/rumba-memoire-et-resilience/INFOLOC-8791343?dateIndex=0



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