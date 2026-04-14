Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées », Cimetière Bouteillerie, Nantes
Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées », Cimetière Bouteillerie, Nantes lundi 11 mai 2026.
Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées » Lundi 11 mai, 17h00 Cimetière Bouteillerie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T17:00:00+02:00 – 2026-05-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T17:00:00+02:00 – 2026-05-11T19:00:00+02:00
Au travers d’une visite scénarisée et interactive, vous découvrirez des portraits de femmes qui ont vécus ces trois derniers siècles, inhumées au cimetière de la Bouteillerie. Leur histoire mérite d’être connue et met en lumière l’évolution des droits des femmes.
Visite organisée par Coézi et Egaliki
Cimetière Bouteillerie 11 Rue Gambetta, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/l-histoire-de-nantaises-oubliees-au-cimetiere-de-la-bouteillerie »}]
Printemps des cimetières 2026 printemps des cimetières printempsdescimetières2026
© Coézi / Egaliki
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