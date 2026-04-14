Saison Vagabonde : balade artistique de parc à parc, Parc de la Gaudinière, Nantes
Saison Vagabonde : balade artistique de parc à parc, Parc de la Gaudinière, Nantes dimanche 31 mai 2026.
Saison Vagabonde : balade artistique de parc à parc Dimanche 31 mai, 10h00 Parc de la Gaudinière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Les villes de Nantes et Orvault s’associent cette année pour offrir une balade entre les parcs voisins de la Gaudinière et la Gobinière.
Pour accompagner la découverte des espaces confidentiels de la Vallée du Cens : Découverte du patrimoine, déambulation au son des flûtes traversières du Conservatoire de Nantes et trois [In]attendues, performances « musico-chorégraphique » – les [in]attendues de [H]iraki – qui font se rencontrer deux artistes pour une création commune le jour-même.
C’est l’occasion de se laisser guider entre deux beaux écrins naturels et culturels ; une déambulation qui débute dans l’effervescence de la Saison Vagabonde à la Gaudinière, et termine dans une joie chorégraphique contagieuse au Beau dimanche à la Gobinière.
Dans le cadre de la Saison Vagabonde et du Beau Dimanche à La Gobinière
Retrouvez la programmation de la Saison Vagabonde par ici.
Parc de la Gaudinière 227 Boulevard Robert Schuman, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/un-beau-dimanche-a-la-gobiniere/ »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=saisonvagabonde2026 »}]
Les villes de Nantes et Orvault s’associent cette année pour offrir une balade artistique entre les parcs voisins de la Gaudinière et la Gobinière. Saisonvagabonde2026
Karine Bernadou
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