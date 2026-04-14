Bouge tes Fosses, Place du Commandant l’Herminier, Nantes
Bouge tes Fosses, Place du Commandant l’Herminier, Nantes dimanche 31 mai 2026.
Bouge tes Fosses Dimanche 31 mai, 10h00 Place du Commandant l’Herminier Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Dimanche 31 mai, les commerçants du quai de la Fosse vous donnent rendez-vous sur la place du commandant L’Herminier pour une nouvelle fête de quartier conviviale et rigolote.
Au programme de 10h à 19h :
marché de créateurs, artisans et producteurs locaux (illustrateurs, céramistes, bdéistes, fermiers, maroquiniers et cie)
buvette chouette pour petits et grands galettes et crêpes maison, terrasse géante au soleil toute la journée
séance d’aérobic déjantée en plein air avec Professeure postérieur sur un set enflammé
Place du Commandant l’Herminier ., Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « evenementiel.quaidelafosse@gmail.com »}]
2e édition ! Cette année, on vous a concocté un événement tridimensionnel : séance d’aérobic déjantée en plein air, marché de créateurs, producteurs et artisans et buvette sympatoche ! créateurs artisans
Hora
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