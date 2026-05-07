Une pratique du réemploi. Transformation d’une halle industrielle : Extending the cycle, Winterthur. ensa Nantes – auditorium Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre – sans inscription Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

L’ensa Nantes organise une conférence de Pascal Hentschel, architecte à l’agence Baubüro In Situ en Suisse et co-fondateur de Zirkular GmbH.Le projet K.118 est un projet pilote primé consacré à la construction circulaire. Édifié sur un entrepôt existant, le bâtiment a été surélevé et densifié en intégrant une forte proportion de composants de construction réemployés. Cette approche a permis de réduire de manière impressionnante les émissions de gaz à effet de serre de 60 % et d’économiser 500 tonnes de matières premières.La conférence propose un aperçu de l’ensemble du processus, depuis les premières idées audacieuses jusqu’aux réalités complexes de la mise en œuvre, et inscrit le projet dans l’évolution des pratiques de réemploi des éléments de construction en Suisse.

ensa Nantes – auditorium Nantes 44262

https://www.nantes.archi.fr/



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