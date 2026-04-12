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Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Point Information Nantes Solidaire Jeudi 7 mai, 15h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T15:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T15:30:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

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