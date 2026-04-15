Grossesse et post-partum, le bien-être par le mouvement, Maison de quartier Bottière, Nantes

Grossesse et post-partum, le bien-être par le mouvement Jeudi 7 mai, 14h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Tarif libre et conscient, à partir de 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:15:00+02:00

Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:15:00+02:00

Atelier animé par Pauline Diouris Castelot, Enseignante en activité physique adaptée

Tu es jeune maman ou future maman ? Tu souhaites réduire tes douleurs ou tout simplement profiter des bienfaits du mouvement ? Tu aimerais te maintenir en forme et rester active pendant ta grossesse et durant ton post-partum ? Cet atelier est fait pour toi !

Nous aborderons les bienfaits de l’activité physique adaptée à la grossesse et au post-partum, en mettant l’accent sur l’importance du mouvement pour le bien-être, l’énergie et la gestion des petites douleurs liées à la maternité.

Tu y trouveras aussi des conseils pour intégrer une activité physique en toute sécurité et selon tes propres envies, ainsi que des astuces pour limiter les tensions du quotidien.

Enfin, tu profiteras d’une pause douceur tout en mouvement alliant mobilité et étirement.

L’objectif est de te donner des outils pour intégrer facilement ces gestes dans ta routine, en toute autonomie et en toute bienveillance. Que tu sois débutante ou que tu aies déjà pratiqué une activité physique, cet atelier est un moment d’échange et de douceur pour prendre soin de toi et de ton corps pendant cette belle aventure !

Pour ton confort, prévois une tenue souple !

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Enseignante en activité physique adaptée et spécialisée dans la santé des femmes, c’est avec passion et bienveillance que Pauline accompagne toutes les femmes souhaitant retrouver le goût du mouvement, améliorer leur condition physique et leur bien-être au quotidien. Peu importe l’étape de vie, les douleurs, le handicap ou la pathologie, il lui tient à cœur de proposer à chaque personne des mouvements adaptés à ses capacités et de partager des outils pour que chacune devienne actrice de sa santé !

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Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.

Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/grossesse-et-post-partum-le-bien-etre-par-le-mouvement »}]

Pause Partum : Atelier futures et jeunes mamans – Association Trust maman mère