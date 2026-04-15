Saison Vagabonde : La marche des sphinx – Matthieu Prual, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes
Saison Vagabonde : La marche des sphinx – Matthieu Prual, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes jeudi 7 mai 2026.
Saison Vagabonde : La marche des sphinx – Matthieu Prual Jeudi 7 mai, 09h30, 10h45, 16h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T09:30:00+02:00 – 2026-05-07T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-07T16:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
La marche des Sphinx c’est l’exploration musicale des rythmes qui marquent l’enfance. Le rythme du cœur de la mère, son souffle, le rythme des premiers bercements. Puis celui des premiers pas, d’abord à quatre pattes, puis sur ses deux pieds… On hésite, on avance et on trouve sa propre cadence, au son de la clarinette et du saxophone de Matthieu Prual.
MATTHIEU PRUAL : SAXOPHONE, CLARINETTE BASSE ET OBJETS SONORES
Lien vers la programmation de la Saison Vagabonde
Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-2026-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=saisonvagabonde2026 »}]
Une exploration musicale des rythmes qui marquent l’enfance pour les 0-3 ans Saisonvagabonde2026 Jeunepublic
DR
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