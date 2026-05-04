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Les rendez-vous de la Libre Usine – Olivia Grandville, Mille Plateaux CCN La Rochelle Libre Usine (La) Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Olivia Grandville, Mille Plateaux CCN La Rochelle Libre Usine (La) Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – Olivia Grandville, Mille Plateaux CCN La Rochelle Libre Usine (La) Nantes jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Libre Usine (La)

Adresse : 42 bd de Sarrebruck

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 18:00 –
Gratuit : oui  Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap 

Avec sa nouvelle création, Olivia Grandville questionne le collectif à travers les danses. Les danses à l’unisson, les danses de groupes, les danses « virales » se font une place dans l’espace public, sur scène mais aussi sur les réseaux sociaux. Elles génèrent un sentiment de partage et d’énergie collective comme une quête de “vivre-ensemble”. Dans cette unité, une certaine ambivalence se reflète : l’unisson rapproche autant qu’il questionne. Cette pièce explore nos limites mais aussi notre besoin d’adhésion au groupe. Représentation suivie d’un temps d’échanges. Création les 27 et 28 juin 2026 au festival de Marseille.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com


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