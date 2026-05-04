Les rendez-vous de la Libre Usine – Olivia Grandville, Mille Plateaux CCN La Rochelle Libre Usine (La) Nantes
Les rendez-vous de la Libre Usine – Olivia Grandville, Mille Plateaux CCN La Rochelle Libre Usine (La) Nantes jeudi 7 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 18:00 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap
Avec sa nouvelle création, Olivia Grandville questionne le collectif à travers les danses. Les danses à l’unisson, les danses de groupes, les danses « virales » se font une place dans l’espace public, sur scène mais aussi sur les réseaux sociaux. Elles génèrent un sentiment de partage et d’énergie collective comme une quête de “vivre-ensemble”. Dans cette unité, une certaine ambivalence se reflète : l’unisson rapproche autant qu’il questionne. Cette pièce explore nos limites mais aussi notre besoin d’adhésion au groupe. Représentation suivie d’un temps d’échanges. Création les 27 et 28 juin 2026 au festival de Marseille.
Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com
Afficher la carte du lieu Libre Usine (La) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes 4 mai 2026
- La Halqa (cercle conteur), Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 4 mai 2026
- Les premières photographie de Nantes, Archives de Nantes, Nantes 4 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes 5 mai 2026
- Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes 5 mai 2026