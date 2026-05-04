13e Festival Printemps Coréen – Vernissage de l’exposition à Cosmopolis Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Vernissage de l’exposition du festival Printemps Coréen « Ensemble, différents – Mettre l’humain au coeur » proposée en partenariat avec la Fondation de la teinture naturelle de Naju, suivi d’un concert de l’ensemble PahDahn, avec Chang Jae-hyo (chant et percussion) et Choi Hyun-Jung (viola di amore). PAHDAHNCHOI Hyun-Jung : viola di amoreCHANG Jae-hyo : chant et percussionPahDahn est un ensemble fondé par le percussionniste traditionnel coréen Chang Jae-hyo et la violiste d’amour Choi Hyun-jung. À travers le dialogue entre deux instruments issus de traditions différentes, ils explorent les possibilités d’un échange interculturel sensible et vivant.Inspiré d’un ancien toponyme du royaume de Goguryeo, leur nom évoque un passage au-delà des mers : PahDahn relie aujourd’hui, sur scène, des sonorités qui ont voyagé à travers le temps et l’espace. Cet événement est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire

