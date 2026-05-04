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Les Curieux Jeudis — Comme de choses vraies — Ikram Benchrif et Paul Girard Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes

Les Curieux Jeudis — Comme de choses vraies — Ikram Benchrif et Paul Girard Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes

Les Curieux Jeudis — Comme de choses vraies — Ikram Benchrif et Paul Girard Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Centre Chorégraphique National de Nantes

Adresse : 23 Rue Noire

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : Gratuit sur réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit sur réservation  

Sur un plateau sept corps tentent une rencontre. Avec humour, violence et interrogations philosophiques, iels déroulent des tableaux vivants, une succession d’actions simples révélant des paysages rêvés ou perdus. Comme de choses vraies est un conte chorégraphique documentaire où les fées sont des hommes ayant vécu sous des tentes, entre un mois et 19 ans. Ces interprètes, à la fois témoins et fabulateurs, tentent de donner à voir la maison de leurs corps.Cette pièce est née d’une rencontre dans le monde et d’un désir de fable. Fruit d’un compagnonnage avec plusieurs habitants du bois de Vincennes qui a commencé en 2022, Comme de choses vraies prolonge la recherche artistique d’Ikram Benchrif, metteuse en scène et réalisatrice, et Paul Girard, danseur et chorégraphe autour du corps comme archive vivante.

Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes 44000
https://ccnnantes.fr


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