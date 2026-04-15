Agents téléportés, Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD, Nantes
Agents téléportés, Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD, Nantes jeudi 7 mai 2026.
Agents téléportés Jeudi 7 mai, 14h00 Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD Loire-Atlantique
Gratuit et sans RDV
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T18:00:00+02:00
Agents téléportés
Les équipes de l’EDS, de la CAF, du CCAS et de la Direction de Quartiers Ile de Nantes vous acceuillent dans votre Centre Socioculturel de Beaulieu pour faire le point sur vos droits et les aides existantes. Avec la participation de l’ATDEC et des Forges Médiation.
Espace Départemental des Solidarités
Accompagnement social et santé de l’enfant
Centre Communal d’Actions Sociales
A quelles aides et services de la ville avez-vous droit ?
Caisse d’Allocations Familliales
Droits et prestations tout au long de la vie
ACCOORD
Association en charge des loisirs et de l’animation socio-culturelle près de chez vous
ATDEC
Faciliter l’accès à l’emploi et à la formation
Les Forges Médiation
Faciliter le parcours de santé des habitants par l’accès aux soins
Direction de Quartiers Ile de Nantes
Soutient et accompagnement de la vie locale et du développement social du quartier. Information, orientation et veille auprès des habitants.
Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD 4 Rue Marc Vaubourgoin, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0680765426 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0633224010 »}]
Connaître ses droits et les aides sociales existantes. Traitement des demandes sur site. Accès aux droits Démarches
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