Saison Vagabonde : Mackenzie Leighton, Eglise de l’hôpital Saint-Jacques, Nantes
Saison Vagabonde : Mackenzie Leighton, Eglise de l’hôpital Saint-Jacques, Nantes jeudi 7 mai 2026.
Saison Vagabonde : Mackenzie Leighton Jeudi 7 mai, 15h00, 18h00 Eglise de l’hôpital Saint-Jacques Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T15:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:00:00+02:00
Mackenzie Leighton est une auteure-compositrice américaine originaire du Maine, installée à Nantes. Sur les traces de Simon & Garfunkel et Joni Mitchell, Mackenzie envoûte son public avec sa voix délicate et sa guitare électrique. Avec sincérité, Mackenzie nous berce avec des chansons modernes qui mélangent le folk, la pop et le jazz, l’anglais et le français.
A 17h : un atelier avec Le Plongeoir.
En partenariat avec le CHU Saint-Jacques, et prélude à un temps inaugural de « La Cour de Gisèle »
Lien vers la programmation de la Saison Vagabonde
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Guitare électrique à la main, Mackenzie Leigthon envoûte son public avec un répertoire pop-folk. Saisonvagabonde2026
DR
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