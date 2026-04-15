Saison Vagabonde : Mackenzie Leighton, Eglise de l’hôpital Saint-Jacques, Nantes

Saison Vagabonde : Mackenzie Leighton Jeudi 7 mai, 15h00, 18h00 Eglise de l’hôpital Saint-Jacques Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T15:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:00:00+02:00 – 2026-05-07T19:00:00+02:00

Mackenzie Leighton est une auteure-compositrice américaine originaire du Maine, installée à Nantes. Sur les traces de Simon & Garfunkel et Joni Mitchell, Mackenzie envoûte son public avec sa voix délicate et sa guitare électrique. Avec sincérité, Mackenzie nous berce avec des chansons modernes qui mélangent le folk, la pop et le jazz, l’anglais et le français.

A 17h : un atelier avec Le Plongeoir.

En partenariat avec le CHU Saint-Jacques, et prélude à un temps inaugural de « La Cour de Gisèle »

Lien vers la programmation de la Saison Vagabonde

Eglise de l’hôpital Saint-Jacques 85 rue Saint-Jacques, 44200 Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-2026-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]

Guitare électrique à la main, Mackenzie Leigthon envoûte son public avec un répertoire pop-folk. Saisonvagabonde2026

DR