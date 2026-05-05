Découvrez la Cour de Gisèle !, La Cour de Gisèle, Nantes

Découvrez la Cour de Gisèle ! Jeudi 7 mai, 15h00 La Cour de Gisèle Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T15:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T15:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:00:00+02:00

Lauréate des lieux à réinventer, la « Cour de Gisèle » est actuellement un square situé au 83 rue Saint Jacques à Nantes Sud. Avec son magnifique platane, cette place méconnue ne demande qu’à se faire connaître ! Les habitants, commerçants et associations du quartier s’y rejoignent le jeudi 7 mai 2026 pour une soirée festive.

Au programme de cette soirée :

• 15h et 18h : Concert de Mackenzie Leighton à la Chapelle de l’hôpital St-Jacques (Saison Vagabonde)

• 16h30 : Atelier avec les artistes du Plongeoir (bienvenue aux enfants).

• 19h : Repas partagé (bar et petite restauration).

• 20h : Guitare jazz manouche avec Youenn Derrien et Anthony Muccio.

Tout au long de la soirée, les porteurs de projet pourront vous présenter l’état d’esprit du lieu et les pistes de réaménagement.

Au plaisir de vous y rencontrer !

Plus d’infos sur les lieux à réinventer

La Cour de Gisèle 83 rue Saint Jacques Nantes Nantes 44202 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lacourdegisele@etik.com »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/saison-vagabonde-mackenzie-leighton »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/aides-et-bons-plans/vos-projets/les-lieux-a-reinventer »}]

Un nouveau lieu à réinventer à deux pas de Pirmil. citoyen lieu à réinventer