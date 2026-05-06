Seb Bouchard – Expo Street-art, Aux Petits Joueurs – Bistrot, Nantes

Seb Bouchard – Expo Street-art 7 mai – 28 juin Aux Petits Joueurs – Bistrot Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T16:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Seb Bouchard est artiste peintre muraliste et directeur artistique.

Il commence ses études à l’École supérieure des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire en 1991. En 1996, sitôt diplômé, il commence en parallèle de son travail d’artiste une activité de graphiste et participe à la création d’une Web Agency.

Il s’installe en 2001 en République de Guinée, et entreprend une large série de peintures. Après un long séjour au Brésil, en 2005, il établit son nouvel atelier au sud du Sénégal et participe à Dakar à de nombreuses expositions. A son retour à Nantes en 2010, il partage son temps entre son atelier de peinture et ses interventions dans l’espace public (muralisme et collage) en Europe, aux USA et en Afrique.

Ces dernières années, il est missionné en tant que directeur artistique sur différents projets : expositions collective d’art urbain et projets de chambres artistiques en milieu de soins (CHU, Ehpad, centre anti-douleur). Il co-crée en 2023 Label Rue, un collectif de muralistes nantais.

Dans l’espace public comme sur ses toiles, Seb Bouchard revisite le thème du portrait, en dotant ses modèles d’appendices empruntés à d’autres époques, genres, cultures, esthétiques…Procédé qui pousse le regardeur à questionner le rapport de l’humain à son environnement naturel et culturel. Il essaie, à sa manière de dépasser le clivage entre art populaire et art savant.

Seb Bouchard est un artiste majeur de Nantes et il est déjà présent aux Petits Joueurs : il a réalisé la fresque du bar et deux portraits qui font partie des œuvres permanentes. Pour cette exposition il présentera une rétrospective de son travail où il sera possible de découvrir ou d’approfondir sa vision très personnelle du portrait, à la fois réaliste et onirique, toujours haute en couleurs.

Exposition du 7 mai au 28 juin 2026 :

mercredi de 16h à 22h,

jeudi et vendredi de 16h à minuit

samedi de 15h à minuit

dimanche de 14h à 19h

Vernissage jeudi 7 mai 2026 à partir de 19h

Aux Petits Joueurs – Bistrot 23 Rue du Port Guichard, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Seb Bouchard est artiste peintre muraliste et directeur artistique.