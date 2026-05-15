Sciences Noctambules Chapelle du Parc de la Chantrerie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Gratuit Accès libre et gratuit Tout public

Sciences Noctambules Soirée d’observation du ciel et de la nature Vendredi 22 mai de 21h à minuit Nantes Au cours de cette veillée aux étoiles, le public est convié à découvrir le ciel et la faune qui s’active la nuit.Vendredi 22 mai de 21h à minuit, au bord de l’Erdre, venez déambuler entre la Villa et la Chapelle du Parc de la Chantrerie.Sous la voûte étoilée, les animateurs du Planétarium et de la Société d’Astronomie de Nantes vous feront découvrir le ciel à l’aide de lunettes et de télescopes. Venez observer les planètes Vénus et Jupiter. Le premier quartier de Lune vous enchantera avec ses nombreux cratères et chaînes de montagnes. En fin de crépuscule, vers 22h30, venez reconnaître les constellations du ciel de printemps : le Lion, Hercule… N’oubliez pas vos jumelles !Le crépuscule et la nuit sont des moments propices à l’activité de certains animaux (insectes, chauves-souris…) Dès 21h, partez à leur découverte avec le Muséum d’Histoire Naturelle. Accompagné de naturalistes et équipé d’instruments d’observation et de collecte, tout un chacun tentera d’observer cette faune nocturne dans ses activités quotidiennes et de l’identifier !Informations pratiques• Chapelle du Parc de la Chantrerie, route de Gachet 44300 Nantes• Accès libre et gratuit• Si vous en avez une, vous pouvez apporter une lampe en lumière rouge pour vous guider lors des animations extérieures.• L’association du Bar à Étoiles tiendra un stand convivial (uniquement boisson) dans la Chapelle du Parc de la Chantrerie.• En cas d’intempéries et si annulation : le site du Planétarium et ses réseaux sociaux relaieront l’annonce d’annulation.

Chapelle du Parc de la Chantrerie Nantes 44477



Afficher la carte du lieu Chapelle du Parc de la Chantrerie et trouvez le meilleur itinéraire

