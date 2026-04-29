Rencontre avec les auteurs Pierre Emmanuel Roux et Stéphanie Bouillet Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 16:00 – 17:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Yves Millet (les éditions L’Atelier des Cahiers*) anime cette rencontre littéraire entre Pierre-Emmanuel Roux et Stéphanie Bouillet. Les deux auteurs retracent dans leurs ouvrages respectifs deux histoires singulières des premiers échanges que Français et Coréens ont eu.Le naufrage d’un baleinier et l’épisode de son sauvetage qui offrent un regard neuf sur les premiers contacts franco-coréens. Le Narwal ou les tribulations coréennes d’un baleinier françaisEssai de Pierre-Emmanuel RouxVoilà une histoire qui flirte avec le roman, une sorte de Moby-Dick transposé en Corée. La même année que la parution du chef-d’oeuvre de Melville, au coeur de l’âge d’or de la chasse aux cétacés, un baleinier français, le Narwal, s’échoue au large de la péninsule coréenne, le 2 avril 1851. Du 20 avril au 8 mai, Charles de Montigny, premier consul de France à Shanghai, mène une expédition de sauvetage qui tire l’équipage d’affaire. Ces péripéties en terra incognita, interdite aux étrangers, s’achèvent non par un affrontement tragique, mais par un banquet mémorable avec les autorités locales. Victor Collin de Plancy. Une vie au service de la CoréeEssai de Stéphanie BouilletLe récit de l’une des premières rencontres culturelles et diplomatiques entre la France et la CoréeCet ouvrage raconte l’aventure singulière de Victor Collin de Plancy, le diplomate français qui fit découvrir la Corée à l’Occident à la fin du XIXe siècle. À travers des archives rarement exploitées, des objets exceptionnels et des témoignages d’époque notamment relayés par les correspondances diplomatiques, Stéphanie Brouillet redonne vie à un moment charnière où la France, tout juste entrée en relations diplomatiques avec la Corée en 1886, commence à découvrir en profondeur ce pays encore méconnu. Le lecteur suit Collin de Plancy dans ses découvertes, ses collectes d’oeuvres, ses collaborations savantes, ses amitiés coréennes. * Partenaire officiel des célébrations de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée et la France 1886-2026 Cette rencontre est proposée dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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