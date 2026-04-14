Café asso : Vie affective et sexuelle, Foyer de vie Les Magnolais, Nantes

Café asso : Vie affective et sexuelle Mardi 26 mai, 10h30 Foyer de vie Les Magnolais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T10:30:00+02:00 – 2026-05-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T10:30:00+02:00 – 2026-05-26T12:00:00+02:00

En mai, on vous donne rendez-vous au Foyer de vie Les Magnolias pour un café associatif autour de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap.

Ce temps d’échange et de rencontre est ouvert à toutes et à tous, personnes valides et en situation de handicap, internes et externes à l’association.

Au programme :

Jeux d’interconnaissance,

Témoignages,

Partage d’outils et de ressources,

Présentation de la plateforme Intim’Agir,

Réflexion collective…

Venez vous rencontrer autour d’un café ou d’un thé et discuter de cette thématique essentielle.

Foyer de vie Les Magnolais 6 avenue Saint Goazec, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://loire-atlantique.apf-francehandicap.org/agenda/cafe-asso-vie-affective-sexuelle »}, {« type »: « email », « value »: « dd.44@apf.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 80 68 00 »}]

Retrouvons nous pour un moment convivial autour de la thématique vie affective et sexuelle. handicap vie affective