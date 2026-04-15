LECTURE-SPECTACLE « À LA RACINE », Médiathèque Jacques Demy, Nantes

LECTURE-SPECTACLE « À LA RACINE » Mardi 26 mai, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

« En arrivant à Nantes, je découvre le sucre, le sucre blanc. Dans mes mains, il devient rouge et dans ma bouche, il est sang. » Mêlant histoire et poésie, cette lecture-spectacle remonte les traces du sucre et de son histoire, de l’économie esclavagiste à la construction du racisme qui perdure encore aujourd’hui.

Avec Pauline Pidoux, texte et mise en scène Lucie Monziès, Compagnie Rouge Delta

Evénement proposé par la Compagnie Rouge Delta

Médiathèque Jacques Demy 15 rue de l’Héronnière à nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes