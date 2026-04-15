LECTURE-SPECTACLE « À LA RACINE », Médiathèque Jacques Demy, Nantes
LECTURE-SPECTACLE « À LA RACINE », Médiathèque Jacques Demy, Nantes mardi 26 mai 2026.
LECTURE-SPECTACLE « À LA RACINE » Mardi 26 mai, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00
« En arrivant à Nantes, je découvre le sucre, le sucre blanc. Dans mes mains, il devient rouge et dans ma bouche, il est sang. » Mêlant histoire et poésie, cette lecture-spectacle remonte les traces du sucre et de son histoire, de l’économie esclavagiste à la construction du racisme qui perdure encore aujourd’hui.
Avec Pauline Pidoux, texte et mise en scène Lucie Monziès, Compagnie Rouge Delta
Evénement proposé par la Compagnie Rouge Delta
Médiathèque Jacques Demy 15 rue de l’Héronnière à nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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