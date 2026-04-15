À la racine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

À la racine Mardi 26 mai, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Lecture-spectacle par Pauline Pidoux, texte et mise en scène par Lucie Monziès de la compagnie Rouge Delta dans le cadre du Mois des Mémoires

En arrivant à Nantes, je découvre le sucre, le sucre blanc. Dans mes mains, il devient rouge et dans ma bouche il est sang. Mêlant histoire et poésie, cette lecture-spectacle remonte les traces du sucre et de son histoire, de l’économie esclavagiste à la construction du racisme qui perdure encore aujourd’hui

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lecture-spectacle par Pauline Pidoux, texte et mise en scène par Lucie Monziès de la compagnie Rouge Delta dans le cadre du Mois des Mémoires

Jean-Luc Valet