À la racine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
À la racine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mardi 26 mai 2026.
À la racine Mardi 26 mai, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00
Lecture-spectacle par Pauline Pidoux, texte et mise en scène par Lucie Monziès de la compagnie Rouge Delta dans le cadre du Mois des Mémoires
En arrivant à Nantes, je découvre le sucre, le sucre blanc. Dans mes mains, il devient rouge et dans ma bouche il est sang. Mêlant histoire et poésie, cette lecture-spectacle remonte les traces du sucre et de son histoire, de l’économie esclavagiste à la construction du racisme qui perdure encore aujourd’hui
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lecture-spectacle par Pauline Pidoux, texte et mise en scène par Lucie Monziès de la compagnie Rouge Delta dans le cadre du Mois des Mémoires
Jean-Luc Valet
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