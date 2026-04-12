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Rénovation de l’habitat : s’informer et se prémunir contre les fraudes, La Maison de l’Habitant, Nantes

Rénovation de l’habitat : s’informer et se prémunir contre les fraudes, La Maison de l’Habitant, Nantes

Rénovation de l’habitat : s’informer et se prémunir contre les fraudes, La Maison de l’Habitant, Nantes mardi 26 mai 2026.

Lieu : La Maison de l'Habitant

Adresse : 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Tarif : Gratuit sur inscription

Rénovation de l’habitat : s’informer et se prémunir contre les fraudes Mardi 26 mai, 18h00 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T18:00:00+02:00 – 2026-05-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T18:00:00+02:00 – 2026-05-26T20:00:00+02:00

Nombreux sont les particuliers qui reçoivent des propositions commerciales abusives dans le cadre d’un projet de rénovation de leur logement. Démarchage à domicile, par téléphone ou par email : il arrive même que ce soit par des sociétés nationalement connues. Pour vous informer et vous prémunir de ces démarches abusives, participez à notre atelier !

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Démarchages abusifs dans le cadre d’un projet de rénovation ? Participez à cet atelier pour vous informer et vous prémunir. maisondelhabitant logement

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