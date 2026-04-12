Rénovation de l’habitat : s’informer et se prémunir contre les fraudes, La Maison de l’Habitant, Nantes

Rénovation de l’habitat : s’informer et se prémunir contre les fraudes Mardi 26 mai, 18h00 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T18:00:00+02:00 – 2026-05-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T18:00:00+02:00 – 2026-05-26T20:00:00+02:00

Nombreux sont les particuliers qui reçoivent des propositions commerciales abusives dans le cadre d’un projet de rénovation de leur logement. Démarchage à domicile, par téléphone ou par email : il arrive même que ce soit par des sociétés nationalement connues. Pour vous informer et vous prémunir de ces démarches abusives, participez à notre atelier !

La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Qwh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}]

Démarchages abusifs dans le cadre d’un projet de rénovation ? Participez à cet atelier pour vous informer et vous prémunir. maisondelhabitant logement