Conférence : Accompagner la post-ménopause avec le programme Ménopée Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Sur inscription Senior

La Ville de Nantes agit pour accompagner les seniors à toutes les étapes de leur vie et pour favoriser leur bien-être et leur santé. Parmi les actions de prévention qu’elle porte, la Ville de Nantes se saisit du sujet de la ménopause et de la post ménopause (effets et problématiques résultant de la ménopause) et s’adresse aux femmes seniors de 60 ans et plus pour les accompagner et prévenir les tabous et les problématiques de santé liées à l’avancée en âge.La Ville de Nantes s’associe pour cela à l’entreprise bretonne Prev’hygia qui porte le programme Ménopée, labellisé santé publique, qui propose des actions de prévention sur les effets de la post-ménopause sur la santé physique et psychique, la sphère intime et sexuelle et le périnée des femmes de plus de 60 ans.Dans le cadre de ce programme Ménopée, il est proposé à l’espace seniors du Pôle Désiré Colombe une conférence de sensibilisation et d’information sur la post ménopause vendredi 22 mai de 14h à 16h30 :Entrée gratuite, inscription obligatoire auprès de Floriane Nouet : floriane.nouet@mairie-nantes.fr / 07 65 18 23 81.À l’issue de cette conférence, les participantes auront la possibilité de s’inscrire à des bilans individuels (sur la santé périnéale et la diététique) et des ateliers collectifs d’éducation à la santé gynécologique qui seront proposés les 1er, 8, 15 et 22 juin matin (à l’espace seniors du Pôle Désiré Colombe). L’objectif de ces ateliers est de prévenir les troubles de la continence, faire de la médiation sur le périnée et la santé affective et sexuelle et sensibiliser à l’équilibre nutritionnel.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

0765182381



Afficher la carte du lieu Pôle associatif Désiré Colombe et trouvez le meilleur itinéraire

