Soirée d’observation et de découverte de la nature dans le cadre des Sciences Noctambules 2026 Parc de la Chantrerie Nantes
Soirée d’observation et de découverte de la nature dans le cadre des Sciences Noctambules 2026 Parc de la Chantrerie Nantes vendredi 22 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 21:00 – 23:59
Gratuit : oui Gratuit Gratuit et en accès libre sans réservation Tout public
Au cours de cette veillée aux étoiles, le public est convié à découvrir le ciel métropolitain et la faune qui s’active la nuit.Venez déambuler près de la Chapelle de la Chantrerie, ou bar à étoiles, située au Parc de la Chantrerie à Nantes.Sous la voûte étoilée, les animateurs du planétarium et la Société d’Astronomie de Nantes vous feront découvrir le ciel à l’aide de lunettes et de télescopes. Vous pourrez observer sur la Lune en croissant dans le Lion, les ombres des remparts de cratères et les chaînes montagneuses qui s’étirent sur la surface lunaire, les constellations du ciel de printemps: Hercule, le Bouvier… N’oubliez pas vos jumelles ! ????????Le crépuscule et la nuit sont des moments propices à l’activité de certains insectes et des chauves-souris. Dès 22h30, vous pourrez partir à la découverte de ces animaux avec le Muséum d’Histoire Naturelle. Accompagné de naturalistes et équipé d’instruments d’observation et de collecte, tout un chacun tentera d’observer cette faune nocturne dans ses activités quotidiennes et de l’identifier ! ???????????????? L’association du « Bar à Étoiles » tiendra un stand convivial (boisson uniquement) dans la chapelle du parc.
Parc de la Chantrerie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie 02 40 73 99 23 https://planetarium.nantesmetropole.fr/accueil/actualites/2026/sciences_noctambules.html
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