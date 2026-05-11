Arrivée à Nantes de la course-relais Redadeg pour la langue bretonne Nantes Nantes
Arrivée à Nantes de la course-relais Redadeg pour la langue bretonne Nantes Nantes samedi 16 mai 2026.
Arrivée à Nantes de la course-relais Redadeg pour la langue bretonne Nantes Nantes Samedi 16 mai, 12h00 DIGOUST / GRATUIT
L’arrivée de la Redadeg 2026 à Nantes le 16 mai 2026 marquera l’aboutissement d’une grande traversée de la Bretagne !
L’arrivée de la Redadeg 2026 à Nantes le 16 mai 2026 marquera l’aboutissement d’une grande traversée de la Bretagne. Pendant plusieurs jours et nuits, des milliers de participant·es se relaient pour porter un témoin symbolique et soutenir des projets en la langue bretonne. Ce moment final à Naoned / Nantes sera à la fois une célébration festive, populaire et engagée, ouverte à toutes et tous. Une grande fête pour faire vivre, pour parler et entendre la langue bretonne au cœur de la ville.
L’évènement se tiendra sur l’Esplanade des Traceurs de Coques (à côté de l’Éléphant et du Carrousel des Mondes Marins). Des concerts auront également lieu le soir sous les Nefs, en partenariat avec Les Machines de l’Île et le Voyage à Nantes.
PROGRAMME :
DIGOUST – GRATUIT pour toutes et tous !
Dès 12h00 – ouverture du site
Esplanade des Traceurs de Coques / Nefs
KÊRIADENN / VILLAGE ASSOCIATIF : stands, animations, rencontres
Restauration & buvette sur place
CONCERTS & FEST-DEIZ / FEST-NOZ (tout au long de la journée et soirée)
PLOUZ & FOEN feat. RTZ KOLEKTIBOA
STARTIJENN
CAAMAÑO & AMEIXEIRAS
NOLWENN KORBELL
EBEN
GREGAILH
TRIBÉ BRASS BAND
FALL FOEN
DIRIDOLLOU / LAVIGNE
INKINIOÙ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-16T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-16T23:30:00.000+02:00
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https://www.ar-redadeg.bzh/fr/actualites/article/programme-fete-arrivee-2026-nantes https://www.facebook.com/events/2562545094093337
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