Arrivée à Nantes de la course-relais Redadeg pour la langue bretonne Nantes Nantes Samedi 16 mai, 12h00 DIGOUST / GRATUIT

L’arrivée de la Redadeg 2026 à Nantes le 16 mai 2026 marquera l’aboutissement d’une grande traversée de la Bretagne !

L’arrivée de la Redadeg 2026 à Nantes le 16 mai 2026 marquera l’aboutissement d’une grande traversée de la Bretagne. Pendant plusieurs jours et nuits, des milliers de participant·es se relaient pour porter un témoin symbolique et soutenir des projets en la langue bretonne. Ce moment final à Naoned / Nantes sera à la fois une célébration festive, populaire et engagée, ouverte à toutes et tous. Une grande fête pour faire vivre, pour parler et entendre la langue bretonne au cœur de la ville.

L’évènement se tiendra sur l’Esplanade des Traceurs de Coques (à côté de l’Éléphant et du Carrousel des Mondes Marins). Des concerts auront également lieu le soir sous les Nefs, en partenariat avec Les Machines de l’Île et le Voyage à Nantes.

PROGRAMME :

DIGOUST – GRATUIT pour toutes et tous !

Dès 12h00 – ouverture du site

Esplanade des Traceurs de Coques / Nefs

KÊRIADENN / VILLAGE ASSOCIATIF : stands, animations, rencontres

Restauration & buvette sur place

CONCERTS & FEST-DEIZ / FEST-NOZ (tout au long de la journée et soirée)

PLOUZ & FOEN feat. RTZ KOLEKTIBOA

STARTIJENN

CAAMAÑO & AMEIXEIRAS

NOLWENN KORBELL

EBEN

GREGAILH

TRIBÉ BRASS BAND

FALL FOEN

DIRIDOLLOU / LAVIGNE

INKINIOÙ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T23:30:00.000+02:00

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https://www.ar-redadeg.bzh/fr/actualites/article/programme-fete-arrivee-2026-nantes https://www.facebook.com/events/2562545094093337

Nantes Nantes Centre-Ville Nantes Loire-Atlantique



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