Pratiques libres à Mixt, Mixt, Nantes

Pratiques libres à Mixt 1 juin – 20 juillet Mixt Loire-Atlantique

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-20T14:00:00+02:00 – 2026-07-20T17:30:00+02:00

Mixt et son hall Ouest doté de grands miroirs est un spot idéal pour vos pratiques culturelles et sportives : lecture à voix haute, jonglage, danse, double dutch, yoga, etc. Tout le monde est le bienvenu pour pratiquer, télétravailler ou juste flâner…à vous de jouer !

Les espaces extérieurs de Mixt sont ouverts tous les jours, aux horaires du jardin.

Mixt 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/pratiquer-et-participer/pratiques-libres-et-activites-plein-air »}]

Lancement de la pratique libre artistique ou sportive dans les halls de Mixt moisdespratiquesartistiques2026

© Manon Rahmani – Mixt