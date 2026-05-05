Geuru – l’art traditionnel coréen réinterprété de manière contemporaine, Cosmopolis, Nantes

Geuru – l’art traditionnel coréen réinterprété de manière contemporaine Jeudi 28 mai, 20h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Tarifs : 8€/5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:00:00+02:00

Kim Dong-ho : janggu

Choi Kyong-a : kkwaenggwari, chant

Kim Hyun : taepyeongso

Choi Woong-sik : buk

Jeong Byeong-in : tigre (lion traditionnel)

Ahn Tae-ho : beona nori

Oh Seran : danse

No Byeong-yu Weon Hyejin : conception du projet

Culture & Art Space, Geuru est une compagnie coréenne qui réinterprète l’art traditionnel de manière contemporaine. Elle présente des spectacles mêlant musique, danse et jeux collectifs, basés sur le gugak, le nongak, le pangut et les danses traditionnelles. Privilégiant l’interaction avec le public, elle transmet la joie à travers le «heung» et le «sinmyeong» de la tradition.

Inspirées des contes populaires et de la culture communautaire, ses créations offrent une expérience unique qui relie le passé au présent. En dehors de la scène, la compagnie participe aux festivals avec des parades et des ateliers participatifs, créant un espace de fête où chacun peut s’amuser.

Ce spectacle est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen »}] [{« link »: « https://www.printempscoreen.com/ »}]

Concert de l’ensemble Geuru