Robinson Crusoé – Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 20:00 –

Gratuit : non De 4 à 80 € Retrouvez le détail des tarifs Tout public

Quand il passe de l’opérette à l’opéra-comique, Jacques Offenbach ne perd rien de sa fantaisie. Son Robinson Crusoé nous invite à rire de tout et à savourer les facéties vocales et musicales mais aussi l’élégance du « petit Mozart des Champs-Élysées ».On peut faire confiance au metteur en scène, Laurent Pelly, familier de l’univers de Jacques Offenbach, pour prendre à contre-pied, comme beaucoup d’autres avant et après lui, la légende de Robinson Crusoé. Le compositeur avait voulu se moquer de l’exotisme et du goût immodéré des Britanniques pour le colonialisme. Ses questions trouvent leur écho à notre époque : où nous sentons-nous seuls sinon au milieu des autres ? Où et qui sont les pirates et les sauvages d’aujourd’hui ? Une vraie partie de plaisir, mais non sans bouffées de tendresse et de nostalgie, portée par la plume toujours alerte d’un Offenbach prompt à se déchaîner.Pour rappel, l?ors de la sdu dimanche 31 mai, Angers Nantes Opéra vous propose un service de garderie gratuit sur place, en partenariat avec Kangourou Kids.Représentations :Vendredi 29 mai – 20hDimanche 31 mai – 16h [complet]Mardi 2 juin – 20hJeudi 4 juin – 20hDes places supplémentaires seront remises en vente le mardi 19 mai pour les représentations à Nantes, à partir de 13h30.Opéra en français, surtitré2 h 35, avec entracte

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

02 40 69 77 18 https://www.angers-nantes-opera.com/robinson-crusoe



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