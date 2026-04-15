ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE COURTS-MÉTRAGES « RÉCITS SENSIBLES AUTOUR DE L’ESCLAVAGE », Pol-n, Nantes

ATELIERS D’ÉCRITURE ET DE COURTS-MÉTRAGES « RÉCITS SENSIBLES AUTOUR DE L’ESCLAVAGE » Samedi 16 mai, 14h00 Pol-n Loire-Atlantique

Ateliers sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T22:00:00+02:00

L’association propose un temps de création avec le slameur Nina Kibuanda. Ce dernier accompagnera les participants dans l’écriture de textes à la manière d’un open mic. Les participants écriront de courts poèmes ou slams, sur la thématique de l’esclavage et de ses abolitions. Ces textes seront mis en lumière par des courts-métrages, créés à l’aide de la Table Mash-up, outil d’aide au montage, et utilisant des images du Château des ducs de Bretagne et des Archives de Nantes.

Une restitution de ces textes et films aura lieu en direct, en proposant du Vjing. Le tout sera suivi d’un concert et d’une soirée conviviale, autour d’échanges artistiques et culinaires.

Ateliers de 14h à 17h

Restitution à 18h

Concert à 19h

Proposé par Makiz’Art

Pol-n 11 rue des Olivettes, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ylan@makiz-art.fr »}]

10 mai 2026 10mai2026

Archives nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes