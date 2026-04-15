Atelier d’écriture, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Atelier d’écriture, Médiathèque Luce Courville, Nantes samedi 16 mai 2026.
Atelier d’écriture Samedi 16 mai, 10h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:30:00+02:00 – 2026-05-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:30:00+02:00 – 2026-05-16T11:30:00+02:00
À partir d’une sélection de textes, venez vous essayer à l’écriture poétique et à la lecture à voix haute.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-decriture »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 53 50 »}]
À partir d’une sélection de textes, venez vous essayer à l’écriture poétique et à la lecture à voix haute.
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