Anniversaire de l’espace seniors Barberie Espace seniors Barberie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 09:00 –

Gratuit : oui Sans inscriptions Adulte, Senior, Personne en situation de handicap

Au programme :9h | Accueil café et introduction de la matinée par votre élue9h30 | Présentation de la Maison de la Longévité et des offres seniors du quartier10h | Ateliers participatifs pour de nouvelles actions collectives11h | Pause gourmande11h15 | Point Info Nantes Solidaire pour mieux connaitre les aides et les servicespour les seniors12h15 | Clôture

Espace seniors Barberie Nantes 44322

02 40 99 27 96



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