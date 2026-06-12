Anniversaire de l’espace seniors Barberie Espace seniors Barberie Nantes
Anniversaire de l’espace seniors Barberie Espace seniors Barberie Nantes jeudi 25 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 09:00 –
Gratuit : oui Sans inscriptions Adulte, Senior, Personne en situation de handicap
Au programme :9h | Accueil café et introduction de la matinée par votre élue9h30 | Présentation de la Maison de la Longévité et des offres seniors du quartier10h | Ateliers participatifs pour de nouvelles actions collectives11h | Pause gourmande11h15 | Point Info Nantes Solidaire pour mieux connaitre les aides et les servicespour les seniors12h15 | Clôture
Espace seniors Barberie Nantes 44322
02 40 99 27 96
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