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Anniversaire de l’espace seniors Barberie Espace seniors Barberie Nantes

Anniversaire de l’espace seniors Barberie Espace seniors Barberie Nantes

Anniversaire de l’espace seniors Barberie Espace seniors Barberie Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Espace seniors Barberie

Adresse : 111 rue Pierre Yvernogeau

Ville : 44322 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 09:00

Tarif : Sans inscriptions

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 09:00 –
Gratuit : oui Sans inscriptions Adulte, Senior, Personne en situation de handicap 

Au programme :9h | Accueil café et introduction de la matinée par votre élue9h30 | Présentation de la Maison de la Longévité et des offres seniors du quartier10h | Ateliers participatifs pour de nouvelles actions collectives11h | Pause gourmande11h15 | Point Info Nantes Solidaire pour mieux connaitre les aides et les servicespour les seniors12h15 | Clôture

Espace seniors Barberie Nantes 44322
02 40 99 27 96


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