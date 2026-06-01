Soirée aux Petites Écuries, Les Petites Écuries, Nantes
Soirée aux Petites Écuries, Les Petites Écuries, Nantes vendredi 12 juin 2026.
Soirée aux Petites Écuries Vendredi 12 juin, 17h00 Les Petites Écuries Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
17h — 17h30
Visite contée de l’exposition de Célie Falières pour les petits (sur réservation : contact@lesfactotum.fr)
20h — 21h30
Nous camperons ici, Spectacle de Sébastien Barrier organisé par Mixt aux Petites Écuries
À partir de 17h
Ouverture du nouvel atelier métal avec les artisan·es Etienne Chollet, Oriane Poncet, Magali Rousseau, Aurélie Trieu
Dans la soirée
Ouverture de l’atelier céramique de Simon Fédou et Marie Hulbert
17h — 20h
Ouverture de l’exposition Bulbe Seuil Fumée
17h — 23h
Buvette
Les Petites Écuries 1-4 square Mathurin Méheut, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1 »}] [{« link »: « mailto:contact@lesfactotum.fr »}, {« link »: « https://mixt.fr/agenda/nous-camperons-ici »}]
Profitez d’une ouverture des ateliers métal et céramique, de l’exposition et d’un spectacle organisé par Mixt !
© Philippe Piron
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