Soirée aux Petites Écuries, Les Petites Écuries, Nantes

Soirée aux Petites Écuries Vendredi 12 juin, 17h00 Les Petites Écuries Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

17h — 17h30

Visite contée de l’exposition de Célie Falières pour les petits (sur réservation : contact@lesfactotum.fr)

20h — 21h30

Nous camperons ici, Spectacle de Sébastien Barrier organisé par Mixt aux Petites Écuries

À partir de 17h

Ouverture du nouvel atelier métal avec les artisan·es Etienne Chollet, Oriane Poncet, Magali Rousseau, Aurélie Trieu

Dans la soirée

Ouverture de l’atelier céramique de Simon Fédou et Marie Hulbert

17h — 20h

Ouverture de l’exposition Bulbe Seuil Fumée

17h — 23h

Buvette

Les Petites Écuries 1-4 square Mathurin Méheut, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1 »}] [{« link »: « mailto:contact@lesfactotum.fr »}, {« link »: « https://mixt.fr/agenda/nous-camperons-ici »}]

Profitez d’une ouverture des ateliers métal et céramique, de l’exposition et d’un spectacle organisé par Mixt !

© Philippe Piron