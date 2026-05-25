Jeudi des Fabriques : Simon Brunel – Bio-Techno-Filia Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Simon Brunel est un compositeur, producteur, batteur, pianiste et chanteur originaire de Nantes. Formé aux percussions classiques et à la batterie jazz au Conservatoire de Nantes, il remporte plusieurs concours nationaux de jazz avant de poursuivre des études en musique populaire à Goldsmiths, University of London, où il développe une pratique mêlant pop, électronique, jazz et production sonore.En 2021, il sort son premier EP solo Between the Lines, un projet entre electronica, ambient et piano minimaliste, influencé par James Blake, Nils Frahm et Jon Hopkins. Le projet reçoit le soutien d’artistes comme Rob Turner (GoGo Penguin) et Daniel Brandt (Brandt Brauer Frick), ainsi que de médias tels que BBC Radio 1 et Hôtel Radio Paris.De retour à Nantes, il développe une version live du projet mêlant piano, synthétiseurs et batterie électronique, tout en poursuivant ses activités artistiques et pédagogiques, notamment au sein du trio jazz Off to the Luna.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



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