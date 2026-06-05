Tonus – After Exams – Last de l’année Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 00:00 – 06:00

Gratuit : non À partir de 5€ ! Prévente limitée disponible sur le site et l’application Warehouse ! Etudiant

???? Le Warehouse présente : l’AFTER EXAMS le plus explosif de tout l’Ouest ! ???? Les partiels ? Rendus. Les concours ? Bouclés. Les révisions à 3h du mat ? Terminées pour de bon. ?????L’été s’ouvre enfin devant toi et il commence ce jeudi 25 juin ! Pour fêter ça comme il se doit, le Campus du Warehouse t’a préparé une nuit qui va tout déchirer :Notre concept culte TEENAGE DREAM est de retour pour l’édition la plus folle de l’année ????Algone s’installe aux platines pour te replonger dans les sons qui ont bercé ton adolescence, les bangers que tu chantais à fond dans ta chambre ou sous la douche ! ????Une nuit 100% nostalgie, 100% lâcher-prise, 100% bonne humeur exactement ce que ton cerveau cramé mérite en ce moment ???????? C’est au Tonus que ça se passe, pour danser, crier, vibrer et oublier jusqu’à la dernière disserte sur « Alors ? On va où ? On fait quoi ? » ???????? Il n’y a qu’au Campus du Warehouse que ta fin d’année se transforme en souvenir légendaire… C’est ça, la Teenage Dream ! ????Diplômé(e) ou pas, reçu(e) ou en attente des résultats… on s’en fout, la fête n’attend pas ! ???? Ramène toute ta bande et prépare-toi à finir l’année en beauté ???????? RENDEZ-VOUS LE 25 JUIN POUR LE PLUS GROS AFTER EXAMS DE L’OUEST ! ????Déco immersive XXXXXL, CO2, pluie de confettis… On sort le grand jeu !

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-after-exam-last



Afficher la carte du lieu Warehouse et trouvez le meilleur itinéraire

