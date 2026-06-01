Ateliers : Des mots pour notre histoire, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes
Ateliers : Des mots pour notre histoire, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Ateliers : Des mots pour notre histoire Vendredi 5 juin, 09h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Organisé avec La Ville de Nantes et la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage
Les mots ne sont pas neutres. Nommer l’esclavage, ses acteurs, ses victimes et ses héritages n’est pas un simple exercice linguistique. Cela peut aussi être un acte politique et mémoriel qui engage notre rapport au passé et au présent. Chaque terme porte en lui une vision du monde, une reconnaissance ou un effacement, une dignité restituée ou une violence symbolique perpétuée.
Ouvert à : acteurs du 10 mai et des Commémorations, acteurs culturels autours de ces sujets
Inscriptions ici
Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/ateliers-participatifs-les-mots-de-notre-histoire-1777907453 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@anneauxdelamemoire.org »}] [{« link »: « https://framaforms.org/ateliers-participatifs-les-mots-de-notre-histoire-1777907453 »}]
Dans le cadre du Temps des Mémoires 2026, la Ville de Nantes et les Anneaux de la Mémoire proposent une première demi-journée d’ateliers participatifs sur les questions des terminologies. ateliers racisme
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