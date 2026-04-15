Point information Nantes Solidaire Seniors, Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Point information Nantes Solidaire Seniors Vendredi 5 juin, 10h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail :

• Ou s’informer ? A qui s’adresser ?

• Se divertir et s’investir

• Bien vivre chez soi

• Changer de lieu de vie

• Prendre soin de soi

• Être aidé

• Être et se reconnaître aidant

C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)

Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 22 40 54 »}]

Un Point informations Nantes Solidaire Seniors, un temps collectif avec le CLIC pour mieux connaitre les services, découvrir le guide pratique seniors et poser vos questions individuelles CCAS informations