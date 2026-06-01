Promenade ludique avec Jules Verne, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes
Promenade ludique avec Jules Verne, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Promenade ludique avec Jules Verne 5 – 7 juin Jardin du Musée Jules Verne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Accompagnez Jules Verne dans sa redécouverte des alentours du musée, et relevez ses défis !
Parcours à découvrir sur l’application Baludik (téléchargeable sur Android et iOs) – départ au musée
Jardin du Musée Jules Verne 3 rue de l’Hermitage 44100 NANTES Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Accompagnez Jules Verne dans sa redécouverte des alentours du musée, et relevez ses défis !
© Nantes Métropole
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