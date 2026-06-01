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Promenade ludique avec Jules Verne, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes

Promenade ludique avec Jules Verne, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes

Promenade ludique avec Jules Verne, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin du Musée Jules Verne

Adresse : 3 rue de l'Hermitage 44100 NANTES

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Promenade ludique avec Jules Verne 5 – 7 juin Jardin du Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

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Parcours à découvrir sur l’application Baludik (téléchargeable sur Android et iOs) – départ au musée

Jardin du Musée Jules Verne 3 rue de l’Hermitage 44100 NANTES Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
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© Nantes Métropole

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