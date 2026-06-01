1, 2, 3 Solidarités et Accès aux droits, Square des Lauriers – Michelle Palas, Nantes

1, 2, 3 Solidarités et Accès aux droits Vendredi 5 juin, 09h00 Square des Lauriers – Michelle Palas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

De nombreux acteurs associatifs et institutionnels seront présents pour répondre à vos questions. Le programme du vendredi 5 juin, troisième édition aura pour fil conducteur : Les solidarités du quartier vécu.

Le programme :

10h :Film Soulaimani avec le F3C suivi d’un échange

11h : 2 Déambualtions en proximité entre professionnels et habitants

12h30 Senteurs d’ici et d’ailleurs

14h : Village de l’accès aux droits. Différents professionnels thématiques : locations intergénérationnelles, alimentation, numérique, énergies, accès aux droits

15h30 : Barbaquizz / Blind test 1, 2 , 3 décennies de musiques « solidarités et accès aux droits .

Sur la journée valorisation de capsules sonores d’habitants qui parlent de la solidarité dans leurs vies, porte ouverte du res de jardin de la MHC avec l’AFEE, etc.

Square des Lauriers – Michelle Palas Place des Lauiers, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 22 26 44 »}]

« 1, 2, 3 Solidarités et accès aux droits » est un rendez-vous annuel dédié aux habitants sur les sujets de solidarités et d’accès aux droits. Accès aux droits Solidarités