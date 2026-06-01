Éveil corporel au café des enfants À l’Abord’âge, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

Éveil corporel au café des enfants À l’Abord’âge Vendredi 5 juin, 10h30 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

Adhésion annuelle : prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:15:00+02:00

Emeline anime un atelier d’éveil corporel, ce sera le premier d’un cycle comportant trois autres ateliers. Vous passerez un doux moment avec votre petit.e en explorant le mouvement. Jeux, toucher, danse pour développer la motricité et renforcer le lien parent-enfant.

Atelier gratuit pour les adhérent.e.s, l’adhésion est à prix libre et simple à faire ! Adhésion annuelle : prix libre.

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240487146 »}, {« type »: « link », « value »: « https://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/ »}]

Premier atelier d’un cycle de trois pour explorer le mouvement avec son enfant. éveil corporel