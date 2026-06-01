Nantes Maker Campus, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes

Nantes Maker Campus 5 – 7 juin Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique

10 € / 6 € réduit / Gratuit le vendredi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Pendant 3 jours, plongez dans un univers foisonnant où la technologie rencontre l’artisanat. Découvrez des ateliers, des conférences, des démonstrations et des expositions mettant en avant les dernières tendances en matière de fabrication numérique, d’objets connectés, de robotique, d’arts visuels et bien plus encore.

Pour tous les âges et tous les niveaux

Que vous soyez novice, amateur ou expert, Nantes Maker Campus est ouvert à tous. Nous proposons des activités adaptées à tous les âges et tous les niveaux de compétence. Venez apprendre, expérimenter et partager vos passions avec une communauté vibrante de makers et d’innovateurs

Programmation détaillée et billetterie sur nantesmakercampus.fr

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L’événement incontournable de la créativité, de l’innovation et du DIY ! nantes nantes métropole

Nantes Maker Campus 2026