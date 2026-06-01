Nantes Maker Campus, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes
Nantes Maker Campus, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Nantes Maker Campus 5 – 7 juin Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique
10 € / 6 € réduit / Gratuit le vendredi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Pendant 3 jours, plongez dans un univers foisonnant où la technologie rencontre l’artisanat. Découvrez des ateliers, des conférences, des démonstrations et des expositions mettant en avant les dernières tendances en matière de fabrication numérique, d’objets connectés, de robotique, d’arts visuels et bien plus encore.
Pour tous les âges et tous les niveaux
Que vous soyez novice, amateur ou expert, Nantes Maker Campus est ouvert à tous. Nous proposons des activités adaptées à tous les âges et tous les niveaux de compétence. Venez apprendre, expérimenter et partager vos passions avec une communauté vibrante de makers et d’innovateurs
Programmation détaillée et billetterie sur nantesmakercampus.fr
Les Nefs des Machines de l’Île 4 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantesmakercampus.fr/ »}] [{« link »: « https://nantesmakercampus.fr/ »}]
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Nantes Maker Campus 2026
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