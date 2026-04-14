Redageg 2026, de Lannion à Nantes, 10e édition, Parc des Chantiers, Nantes

Redageg 2026, de Lannion à Nantes, 10e édition Samedi 16 mai, 12h00 Parc des Chantiers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T12:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T12:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00

Les familles, jeunes et moins jeunes, courent ensemble pour transporter un message en breton à travers la Bretagne. Le grand gagnant ? La langue bretonne.

Les kilomètres sont vendus aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises, aux associations… c’est à dire à toute personne privée ou morale souhaitant contribuer à l’événement et apporter son soutien à la langue bretonne. Les bénéfices sont redistribués à des projets qui favorisent l’usage de la langue au quotidien dans la vie sociale et familiale.

Départ le 8 mai de Lannion et arrivée à Nantes au Parc des Chantiers le 16 mai vers 16h. Retrouvez le détail du parcours sur ar-redageg.bzh

La fête d’arrivée se déroulera au Parc des Chantiers sur l’Esplanade des Traceurs de Coques dès 12h, avec une programmation artistique riche, des concerts, des animations, de la danse, des stands de restauration et un village associatif.

Le moment fort sera l’arrivée de la Redadeg vers 16h, suivie des prises de parole et de la lecture du message contenu dans le bâton témoin.

S’ensuivra, une soirée festive avec les groupes Nolwenn Korbell, Eben, Diridolloù / Lavigne, Startijenn, Tribē Brass Band et Fall Foen. Une programmation complémentaire sera proposée sous les Nefs en partenariat avec le Printemps des Nefs avec les groupes Gregailh, Caamaño & Ameixeiras et Plouz & Foen.

Parc des Chantiers Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ar-redadeg.bzh/?lang=fr »}] [{« link »: « https://www.ar-redadeg.bzh/fr/actualites/article/de-lannion-a-nantes-du-8-au-16-mai-2026 »}]

La Redadeg, course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition et ouverte à tous, arrivera à Nantes le 16 mai 2026. nantes nantes métropole

© Redageg