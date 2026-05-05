Atelier Hangeul, Cosmopolis, Nantes

Atelier Hangeul Samedi 16 mai, 13h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Tarif : 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T14:30:00+02:00

Apprenez le coréen, l’alphabet, les voyelles avec l’École coréenne de Nantes.

Un initiation qui vous donnera surement l’envie de prolonger cet apprentissage tout au long de l’année à l’Ecole coréenne de Nantes.

Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://www.printempscoreen.com/ »}]

Atelier proposé par l’école coréenne de Nantes